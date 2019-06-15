Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

Hakkari Valisi, 3 bin 450 rakımda jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü, 3 bin 450 metre ile Türkiye’nin en yüksek rakımlı üs bölgesinde görev yapan jandarmalarla kutladı. Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş...

Hakkari Valisi, 3 bin 450 rakımda jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı
HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü, 3 bin 450 metre ile Türkiye’nin en yüksek rakımlı üs bölgesinde görev yapan jandarmalarla kutladı.
Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte İkiyakalar Düztepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Vali ve beraberindekiler, burada görev yapan jandarma ve korucularla biraraya geldi.
Üs bölgesinde açıklama yapan Vali Akbıyık, Hakkari İkiyakalar Düztepe Üs Bölgesi'nin Türkiye'nin en yüksek rakımlı üs bölgesi olduğunu belirterek, "Burayı jandarmalarımız güvenlik korucuları ile birlikte koruyorlar. Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü burada jandarmalarımızla beraber kutluyoruz. Canla başla görev yapıyorlar. Burada hala kar var, rakım 3 bin 450. Vatanımız emin ellerde. Yaklaşık 180 yıldır, Islahat Fermanı'ndan beri gerek Osmanlı'nın son döneminde gerekse Cumhuriyet döneminde, jandarma, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için canla başla görev yapıyor. En zor zamanda, terörle mücadelede, yurtiçi asayiş ve güvenliğin sağlanmasında, polislerimizle beraber bu görevi ifa ediyorlar" dedi.

 FOTOĞRAFLI 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328