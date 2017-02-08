Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki ikinci asker de şehit oldu
Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonu için sabaha karşı Komuta Harekat Merkezine geldi
Komutanlar El Bab Komuta Harekat...
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün

Hakkari Valiliği'nden eski belediye başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

HAKKARİ, () - HAKKARİ Valiliği, dün Yüksekova İlçesi'nin Esendere Belediyesi eski Başkanı A.K.'nin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, Esendere Belde Belediye eski Başkanı A.K.'nin bölücü...

Hakkari Valiliği'nden eski belediye başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

HAKKARİ, () - HAKKARİ Valiliği, dün Yüksekova İlçesi'nin Esendere Belediyesi eski Başkanı A.K.'nin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, Esendere Belde Belediye eski Başkanı A.K.'nin bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği yönünde bilgiler alınması üzerine operasyonun yapıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 07 Şubat 2017 günü İlimiz Yüksekova Esendere Belde Belediye Eski Başkanı A.K. isimli şahsın bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği yönünde bilgiler alınması üzerine şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün elebaşı Abdullah ÖCALAN’a ait 4 (dört) adet fotoğraf ve 1 (bir) adet Harddisk ele geçirilmiş olup, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur." 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.