Hakkari Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci

HAKKARİ Üniversitesi'nin 2017-2018 Akademik Yılı'nda mezun olan 600 öğrenci, düzenlenen törende diplomalarını aldı. Mezunlar törenin ardından keplerini havaya fırlatıp, mezun olmanın gururunu yaşadı.

Hakkari Ünivesitesi bu yıl 9'uncu mezunlarını verdi. Çölemerik Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak , eşi Funda Toprak, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş, Çölemerik MYO Müdürü Hikmet Yaşar, kurum amirleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Programda, bölüm birincisi olan öğrencilere birincilik ödülleri verildi. Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Ömer Pakiş, Hakkari Üniversitesi’nde bu yıl 9'uncu mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Mezuniyet töreninde konuşan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, mezun olmanın haklı gururunu yaşayan öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sizlerle beraber bu güzel anı yaşamak geçekten biz idareciler için de rahatlatıcı, moral verici, gurur verici bir faaliyet. Hakkari’de belki istediğimiz fiziki şartlarda olmamakla beraber yine de elimizdeki imkanlarla hocalarınızla beraber, akademik kariyerinize ilk adımınızı attınız. Bu yıl 600 civarında arkadaşımız mezun oluyor. Önlinas ve lisans programlarını tamamlayarak üniversite mezunu sıfatıyla inşallah hayata atılacaksınız. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan, bu gençlerimiz kendi geleceklerini inşa etmek ve aynı zamanda da meslek edinme yolunda kendilerini çok büyük yardımı olan üniversite öğrenimlerini tamamlayarak inşallah hayata atılacaklar. Burada elde etmiş oldukları bilgiler, tecrübeler, hayata bakış açısı hayatları boyunca kendilerine yardımcı olacak.Üniversitemiz bundan sonraki aşamalarda gerek akademisyen kadrosu, gerek yurt içi ve yurt dışından yeni kazandırılacak öğrencilerimiz ve çoğunun ihalesi tamamlayıp inşaat çalışmaları devam eden yeni binalarımızın da hizmete girmesiyle hiçbir eksiği olmadan inşallah bundan sonra çok daha verimli ve çok daha sosyal imkanı olan bir şekilde Türkiyemize sizin gibi değerli mezunlar yetiştirmeye devam edecek.Biz Kaymakam adayıyken, o dönemin Kaymakamlarına ‘Sizi görünce moral geliyor’ derdik. Ben de şimdi sizin gibi gençleri görünce moral buluyorum."

Törenin ardından mezun olan 600 öğrenci, havanın yağışlı olması nedeniyle kapalı halı sahaya geçti ve burada havaya fırlattı. Öğrenciler, daha sonra çalınan müzik eşliğinde halay çekerek, eğlendi.



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