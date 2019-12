Hakkari polisi 'Ön yargılara çalım at' sloganıyla gençlerle maç yapıyor

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından açılan üniversite hazırlık kursuna giden gençler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Polisler ile öğrenciler, her hafta 'Ön yargılara çalım at' sloganı ile halı saha maçında buluşuyor.

Hakkari'de, polis- vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Al Bayrağın Gölgesi-3' Projesi Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, üniversiteye hazırlık kursu başlattı. Polisler, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kurs, kaynak, danışma ve bir çok konuda yardımcı olup, sınav stresinden uzaklaştırmalarını sağlamak için etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda, kursa katılan öğretmen ve öğrenciler ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Ön yargılara çalım at' sloganı ile halı saha maçında buluştu. Maçın sonunda polisler, Hakkarili gençlerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Halı saha maçının çok zevkli ve eğlenceli geçtiğini belirten öğrencilerden Lezgin Şam, eskiden polisleri sadece araç üzerinde gördüklerini söyledi. Şam, "Hakkari emniyetimizin düzenlediğini kursa gidiyorum. Bizi mutlu etmek için çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. Polis abilerle aramız çok iyi ve her hafta halı saha maçında buluşuyoruz. Eskiden polis abilerimizi araçlarda görüyorduk. Aramızda çok mesafe vardı. Ama şu an çok iyi, hepberaber yemek yiyoruz, maç yapıyoruz" dedi.