Hakkari'nin kötü imajını silmek için harekete geçtiler

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, terörle anılan ilin kamuoyunda kötü imajının silinmesi için çalışma başlattı.

Polisevi'nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari'nin güzel haberlerle ön plana çıkarılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Amacımız; Hakkari halkına daha güzel hizmetler yapmak. Bu tür toplantıları farklı kesimlerle yapıyoruz. Halkımızın huzuru için buradayız. Hakkari ilimizin olumsuz haberlerle değil, güzel haberlerle gündeme getirilmesini istiyoruz. İlimizin kötü imajını artık değiştirmemiz gerekir. Hakkari ilimiz çok güzel ve insanları da çok iyi."

Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ise, ildeki doğa güzelliklerinin Türkiye'nin hiç bir ilinde olmadığını söyledi. Buna karşın Hakkari'nin bugüne kadar kötü haberlerle anıldığını belirten Tuğgeneral Korkmaz, "Artık bu kötü imaja hep beraber son vermeliyiz. İlimizi güzel haberlerle gündeme getirelim ki buraya insanlar rahat gelebilsinler. Ben iddia ediyorum Hakkari Türkiye'nin en huzurlu ilidir" diye konuştu.

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