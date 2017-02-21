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Hakkari kırsalına ve Zap bölgesine hava harekatı: 10 hedef imha edildi

 ANKARA, () - TÜRK Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Hakkari kırsalında ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 10 hedefi ateş altına alarak, imha etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, bugün...

Hakkari kırsalına ve Zap bölgesine hava harekatı: 10 hedef imha edildi

 ANKARA, () - TÜRK Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Hakkari kırsalında ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 10 hedefi ateş altına alarak, imha etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, bugün 05.45-07.35 saatleri arasında, Hakkari kırsalına ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarınca tespit edilen 10 hedef, ateş altına alınarak, imha edildi.

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