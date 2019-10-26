banner314

banner325

Son Dakika

Hakkari için 3500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda su çalışması

HAKKARİ Belediyesi, kentin su sorununu gidermek için 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda ilave su kaynağı çalışması yaptı. Belediye yetkilileri, vatandaşların kış aylarında su sorunu yaşamaması için mücadele ettiklerini söylediler....

GENEL 26.10.2019, 10:59
Hakkari için 3500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda su çalışması
HAKKARİ Belediyesi, kentin su sorununu gidermek için 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda ilave su kaynağı çalışması yaptı. Belediye yetkilileri, vatandaşların kış aylarında su sorunu yaşamaması için mücadele ettiklerini söylediler.    
Sonbahar ayları ile birlikte içme suyu kaynaklarında azalma yaşanınca Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü çalışma başlattı. Mevcut su debisini yükseltmek için ilave su kaynak arayışına giren belediye, 3 bin 500 rakımlı Berçelan'da yoğun bir çalışma yapıyor.
Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Okay, kentin kış aylarında su sıkıntısı çekmemesi için, mevsimin ilk karının yağdığı bölgede soğuk havaya rağmen çalıştıklarını, coğrafi yapısı ve çetin kış şartlarının ağır geçtiği Berçelan Yaylası'nda iki ayrı noktada içme suyu kaynağı tespit ettiklerini, bu suyu borularla kentin içme suyu şebekesine bağladıklarını anlattı.  

Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ekim 2019
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:46
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 8 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 9 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Boluspor 9 8
13. Menemen Belediyespor 8 8
14. Adanaspor 8 7
15. Osmanlıspor 8 7
16. Altınordu 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Leicester City 10 20
3. Man City 9 19
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Villarreal 10 17
4. Granada 9 17
5. Real Sociedad 9 16
6. Atletico Madrid 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2