Hakkari için 3500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda su çalışması

HAKKARİ Belediyesi, kentin su sorununu gidermek için 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda ilave su kaynağı çalışması yaptı. Belediye yetkilileri, vatandaşların kış aylarında su sorunu yaşamaması için mücadele ettiklerini söylediler.Sonbahar ayları ile birlikte içme suyu kaynaklarında azalma yaşanınca Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü çalışma başlattı. Mevcut su debisini yükseltmek için ilave su kaynak arayışına giren belediye, 3 bin 500 rakımlı Berçelan'da yoğun bir çalışma yapıyor.Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Okay, kentin kış aylarında su sıkıntısı çekmemesi için, mevsimin ilk karının yağdığı bölgede soğuk havaya rağmen çalıştıklarını, coğrafi yapısı ve çetin kış şartlarının ağır geçtiği Berçelan Yaylası'nda iki ayrı noktada içme suyu kaynağı tespit ettiklerini, bu suyu borularla kentin içme suyu şebekesine bağladıklarını anlattı.