Hakkari Emniyet Müdürü'nden köylülere: Cep telefonumu veriyorum, gece 3 de olsa arayın

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,() - HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Aydınlanan Ufuklar' projesi kapmasında İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile birlikte Ağaçdibi Köyü'ne giden Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, bugüne kadar terör örgütü PKK'nın bölge halkına büyük zarar verdiğini söyledi. Dilberoğlu, "Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu bu bölge teröristlerden temizlendi" dedi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Aydınlanan Ufuklar' projesi kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından engelli 3 vatandaş için 3 akulü sandelye gönderildi. Gönderilen akülü sandelyelerden biri, yıllardır tekerlekli sandalyesi olmadığı için okula gidip gelmekte büyük sıkıntı yaşayan Ağadibi Köyü'ndeki 13 yaşındaki ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi doğuştan felçli Muammed Adıyaman'a verildi. Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve beraberindeki güvenlik güçleri, Cuma namazını köylülerle birlikte köy camisinde kıldıktan sonra, cemaatle sohbet ederek bir süre sorunlarını dinledi.

Dilberoğlu ve Tuğgeneral Korkmaz, terör belası nedeniyle bölge halkının büyük zarar gördüğünü, ancak güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerin bu bölgeden tamamen temizlendiğini söyledi. Bölgede yaşayan küçük yaştaki çocuklar başta olmak üzere yöre insanının terörde dolayı büyük sıkıntılar çektiğini anlatan Emniyet Müdürü Dilberoğlu, "Siz huzura erin diye buraya geldik. Ama siz bu çakallarla yaşamaktan mutluysanız söyleyecek bir şey yok. Sizin köyünüzün olduğu yer çok önemli stratejik bir yer. Burası öyle bir bölgeki, artık terörle anılır hale gelmiş. Bizim bundan kurtarmamız lazım. Şuradaki insanların rahat rahat huzur içinde hayvanlarını yetiştirmesi lazım ve buradaki gençlerin artık terör nedir bilmemeleri lazım. Bizler Emniyetiyle, Jandarmasıyla, Tugayıyla anında müdahale ediyoruz. Yani sizi rahatsız edecek bir şey anında bize haber vermenizi istiyoruz. Sizin tek başınıza mücadele etmeniz mümkün değil, böyle bir şey beklememiz de mümkün değil. Sizlerin de yörenize, toprağınıza, köyünüze sahip çıkmanızı istiyoruz. Başka bir şey de istemiyoruz. Kim musallat oluyorsa, o musallat olanları da defetmek bizim boynumuzun borcu. Bakın ben cep telefonumu hepinize veriyorum. Gecenin 3'ü de olsa beni arayın. Ben yarım saat sonra gelmezsem namerdim. Devletimizin içerisinde yuvalanmış bir grup FETÖ'cü hainler vardı. Bu yapının içerisinde askeri de var, polisi de var, bürokratı da var. Bunlar hepsi tutuklandı" dedi.

Köydeki bir vatandaş ise, "Sayın Müdürüm, Komutanım geçen yıl ilkbaharda daha terör bu bölgeye gelmeden biz güvenlik güçlerine müracaat ettik. Dedikki 'gelin biz de sizlere destek verelim bu terör buralara gelmesin. Ama ne yazik ki kimse bize sahip çıkmadı' demesi üzerine İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, "Bizler hepimiz yeni bir ekibiz. Geçmişi unutun. Sizin köyde bir süre önce 5 terörist öldürmedik mi? Yarın yine gelse yine gelip öldüreceğiz. Bu dediklerin geçmiş Ağustos ayından önceydi. Ondan sonra böyle bir şey oldu mu?" diye cevap verdi.

MUHAMMED ,YILLAR SONRA AKÜLÜ SANDALYEYE KAVUŞTU

Tuğgeneral Korkmaz ve Emniyet Müdürü Dilberoğlu, camideki sohbetin artından 13 yaşındaki Muhammed Adıyaman'ın evine gitti. Dilberoğlu, akülü sandalyeyi gönderen Türkiye Omurilik Felçliler Derneği Başkanı Ramazan Baş'ı cep telefonuyla arayarak önce kendisi konuştu, sonra köyün konumunu anlatması için telefonu Tuğgeneral Ferdi Kormaz'a verdi. Daha sonra telefonu alan omurilik engelli Muhammed Adıyaman, kendisini bu sıkıntıdan kurtaran Başkan Baş'a teşekkür etti. Akülü sandalyesine kavuşan Adıyaman, daha sonra evin içerisinde tur atarak kendisine bu imkanı sağlayan polislere ve yetkililere teşekkür etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Ağadibi Köyü'ndeki okulu da ziyaret edip eksiklikleri ile ilgili köylülerden bilgi alan Korkmaz ve Dilberoğlu daha sonra köyden ayrıldı.

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