Hakkari, doğal gaza kavuştu

TÜRKİYE'nin kış aylarında havası kirli illerinden biri olan Hakkari'ye doğal gaz getirilmesi için yaklaşık iki yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı. Vatandaşlar, evlerine doğal gaz çekilmesi için işlemlere başladı.Hakkari kent merkezine doğalgazın getirilmesi için çalışmalara 2 yıl önce başlandı. BOTAŞ’ın 53 milyon 900 bin liraya ihalesini verdiği yüklenici firma VEMAK A.Ş. tarafından Van’ın Özalp ilçesinin Erçek Mahallesi’nde başlatılan 204 kilometrelik doğalgaz çelik boru hattı, geçen yıl, 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'ndan Hakkari merkeze ulaştırıldı. Hattaki test işlemleri bittikten sonra, BOTAŞ görevlileri de doğal gaz dağıtım istasyonuna gaz dolum işlemi yaptı. Hat çekilen mahallelerdeki vatandaşlar evlerine doğal gaz tesisatı döşeyerek abonelik işlemlerine başladı. Kentteki Gazi, Bulak ve Yeni mahallelerine 500 adet servis kutusu takılıp, 2 bin haneye doğalgaz verilecek. Ortalama 20 kilometre hat çekilirken, ildeki doğalgaz döşeme çalışmalarının sona ermesiyle birlikte ekipler kent merkezindeki birçok mahallede gaz açma işlemine başladı.DOĞALGAZ SEVİNCİTürkiye'nin kış aylarında havası kirli illerinden biri olan Hakkari'ye doğal gazın gelmesi vatandaşları da sevindirdi. Evine hat döşeyen Musa Kılınç, doğalgaza kavuşmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Hakkari'de yakılan kömürün hava kirliliğine neden olduğunu belirten Kılınç, kış aylarında hava kirliliğinden nefes almakta bile güçlük çektiklerini söyledi. Kılınç, "Hakkari’ye doğal gazın gelmesini hasretle bekliyorduk. Kömürün kirli havasından bir an evvel kurtulmayı istiyorduk. Çoğu insan yaşlılıktan veya astım hastalığından nefes darlığı çekiyordu. Kentimizin doğal gaza kavuşturan devletimizden Allah razı olsun" dedi.Hakkari'de doğalgaz dönüşüm ve iç tesisat işleri yapan firma yetkilisi Emrah Sulu ise kısa süre içinde kentte doğal gaz kullanımının başlayacağını söyledi. Sulu, ısınmak için kullanılan kömürün yoğun bir hava kirliliğine neden olduğunu belirterek, doğal gaz ile birlikte vatandaşların artık rahat bir nefes alacağını söyledi. Hakkari'de bu nedenlerden dolayı doğal gaza çok büyük bir talep olduğunu belirten Sulu, "Hakkari’nin kirli havası ve yüksek faturalardan dolayı doğal gaza çok büyük bir talep var. Şu an yaklaşık olarak 500 dairenin doğal gaz projelerini çizip gaz açma uğraşına başladık. İnşallah Hakkari’nin geri kalan kısımlarına doğal gazı ulaştıracağız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.