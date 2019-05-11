Hakkari'de yol kenarına atılan poşetten 4 kilo eroin çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hakkari- Van karayolunda çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yapılan kontrollerde yol kenarına atılan poşet içinde 4 kilo 20 gram olan eroin ele geçirildi.
FOTOĞRAFLI
HAKKARİ'de polis tarafından yol kenarına atılan poşette, 4 kilo 20 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hakkari- Van karayolunda çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yapılan...
11 Mayıs 2019 Cumartesi 16:46
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