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Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu (4)

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Baski Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığ'ında düzenlenen törenin ardından memleketine...

GENEL 13.10.2019, 11:42
Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu (4)

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Baski Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığ'ında düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.
Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Atanur Aydın, kurum amirleri, asker ve polis katıldı. Şehit Yavan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, şehidin özgeçmişi okundu. Duaların edilmesinden sonra şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Yavan'ın tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu. Şehit Yavan'ın cenazesi, helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanına, oradan da uçakla memleketi Samsun'a uğurlandı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()

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