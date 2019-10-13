Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu (2)

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğu olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Hakkâri Çukurca bölgesinde 12 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, yakın emniyet görevi esnasında yıldırım düşmesi sonucunda ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 13 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.