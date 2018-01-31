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Hakkari'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

HAKKARİ Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Orman ve Su İşleri Hakkari İl Müdürü Necmettin Yılmaz ve beraberindeki ekip, kar yağışı...

Hakkari'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
HAKKARİ Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Orman ve Su İşleri Hakkari İl Müdürü Necmettin Yılmaz ve beraberindeki ekip, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yönelik, Hakkari kent merkezine yakın dağlara yemleme çalışması yaptı. Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğü Hakkari'nin Otluca Köyü'ndeki dağlık alanlara giden ekipler, buraya yaban hayvanları için yem bıraktı.
Hakkari Orman ve Su İşleri Müdürü Necmettin Yılmaz, her yıl olduğu gibi bu kış mevsiminde de yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kent merkezi ve ilçelerde yemleme çalışması başlattıklarını belirterek, "Bu konuda bizlere destek veren Hakkari Valiliği, İl Özel İdaresi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.

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