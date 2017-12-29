Hakkari'de ücretsiz 12 bin dut ve çam fidanı dağıtıldı

HAKKARİ'de düzenlenen kampanya kapsamında halka 12 bin dut ve çam fidanı dağıtıldı.Hakkari Belediye binası önünde düzenlene fidan dağıtımına Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Orman İşletme Müdürü Basri Mutlu katıldı. 1 kamyon dolusu dut ve çam fidanı görevliler tarafından halka ücretsiz dağıtıldı. Belediye Başkan vekili Cüneyt Epcim, "Ağaç kesme, fidan dik" sloganıyla başlatılan kampanyanın hayırlı olmasını dileyerek halka kaçak ağaç kesmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Orman, ağaç sevgisi ve çevre bilincini geliştirerek hem ağaç kesiminin engellenmesini hem de doğadaki ağaç varlığının arttırılmasını amaçladıklarını belirten Orman İşletme Müdürü Mutlu, Türkiye'nin yeşillenmesine fidan dikerek katkıda bulunulabileceğini, Hakkari’de de 12 bin çam ve dut fidan dağıtımı yaptıklarını gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi.

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