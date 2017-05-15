Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Hakkari'de terörist, patlayıcı döşemek isterken öldü (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Hakkari Valiliği, patlayıcı düşemek isterken ölen PKK'lı ile ilgili açıklama yaptı. Patlamanın meydana geldiği yerde terör örgütüne ait roketatar silahı, el bombaları ve anti tank mühimmatının ele geçirildiği,...

Hakkari'de terörist, patlayıcı döşemek isterken öldü (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Hakkari Valiliği, patlayıcı düşemek isterken ölen PKK'lı ile ilgili açıklama yaptı. Patlamanın meydana geldiği yerde terör örgütüne ait roketatar silahı, el bombaları ve anti tank mühimmatının ele geçirildiği, patlamada yaralanan 1 PKK'lının da yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"15 Mayıs 2017 günü İlimiz Merkez Akbulut Köyü Erziki Köprüsü mevkiinde patlama olduğu bilgisi üzerine yapılan incelemede, yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının  infilak etmesi sonucu 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale gelmiştir. Bununla birlikte;1 RPG-7 roketatar silahı,1 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 2 RPG-7 antitank mühimmatı ve roketatar sevk fişeği, 6 kalaşnikof şarjörü,1 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan telsiz ele geçirilmiş, ayrıca ikinci bir bölücü terör örgütü mensubunun yaralı olarak kaçtığı tespit edilmiştir. Kaçan bölücü terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirmek için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246