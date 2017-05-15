Hakkari'de terörist, patlayıcı döşemek isterken öldü (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, patlayıcı düşemek isterken ölen PKK'lı ile ilgili açıklama yaptı. Patlamanın meydana geldiği yerde terör örgütüne ait roketatar silahı, el bombaları ve anti tank mühimmatının ele geçirildiği, patlamada yaralanan 1 PKK'lının da yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"15 Mayıs 2017 günü İlimiz Merkez Akbulut Köyü Erziki Köprüsü mevkiinde patlama olduğu bilgisi üzerine yapılan incelemede, yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale gelmiştir. Bununla birlikte;1 RPG-7 roketatar silahı,1 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 2 RPG-7 antitank mühimmatı ve roketatar sevk fişeği, 6 kalaşnikof şarjörü,1 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan telsiz ele geçirilmiş, ayrıca ikinci bir bölücü terör örgütü mensubunun yaralı olarak kaçtığı tespit edilmiştir. Kaçan bölücü terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirmek için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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