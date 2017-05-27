Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ, ()-HAKKARİ'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 Kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Mayıs günü merkez Çanaklı Köyü Aydınlı Mezrası kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen malzemelerin saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 1 adet boş şarjör ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

