Hakkari'de sıradışı düğün

HAKKARİ'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Miran Yaylası, ilginç bir düğüne evsahipliği yaptı. Türkücü Aydın Aydın'ın organizasyonuyla 'Akkoyun' ile 'Karakoçun' düğünü yapıldı. Kadınların yöresel kıyafetler, Türkücü Aydın'ın ise siyah smokin giydiği düğünde 'Akkoyun'a gelinlik giydirildi.

Sıra dışı klip ve şarkılarla gündeme gelen ve 4 yıl önce çevre temizliğine dikkat çekmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkarak burada beslediği 'Pıt-Pet' şarkısını söyleyen, tasarladığı kıyafetiyle ilgi çeken Türkücü Aydın Aydın, bu kez de hayvan haklarına dikkat çekmek için ilginç bir etkinliğe imza attı. Akkoyun ve karakoç için düğün yapıldı. Etkinlik için günler öncesinden hazırlık yapıldı. Etkinlik yeri olarak da 2 bin 800 rakımlı Doğanyurt köyüne bağlı Merga Miran yaylası seçildi. Bölgenin geleneklerine göre yapılan düğün için tüm detaylar da düşünüldü. Kadınlar yöresel kıyafetleriyle, Türkücü Aydın ise papyonlu siyah smokini ile düğüne katıldı. Düğün başlamadan önce koyunların arasına giren Aydın, davul çalarak herkesi düğününe davet etti.

Yapılan bu ilanın ardından bölgenin geleneklerine uygun şekilde giyinen kadınlar, gelinlik giydirilmiş akkoyunu, erkekler ise damat olan karakoçu düğün yerine getirdi. Bu sırada kına şarkısı çalındı. Duvak bağlanan akkoyuna kına yakıldıktan sonra da davul zurna çalınıp halay çekildi. Koç v ekoyun için takı töreni bile düzenlendi. Akkoyun ve karakoça davetliler tarafından çıngıraklı zil, çeşitli otlar ve bir tepsi arpa hediye edildi. Ancak bu sırada istenmeyen bir durum da yaşandı. Akkoyun, sıkılıp kaçınca bir süre peşinden koşuldu. Yakalanamayınca karakoç da serbest bırakıldı.

Türkücü Aydın, son zamanlarda hayvanların şiddete maruz kaldığını, hayvanseverler olarak da böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiğini söyledi.



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