Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

Hakkari'de şehitler için kurban kesildi

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından, şehit olan güvenlik güçleri için kurban kesilip dua okundu. Kesilen kurban eti, kentte madi durumu iyi olmayanlara dağıtılacak. Hakkari'nin Biçer...

Hakkari'de şehitler için kurban kesildi
HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından, şehit olan güvenlik güçleri için kurban kesilip dua okundu. Kesilen kurban eti, kentte madi durumu iyi olmayanlara dağıtılacak.
Hakkari'nin Biçer Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen kurban kesimi programına, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve özel harekat personeli katıldı. Kurban kesiminin ardından şehit güvenlik güçleri için dua edildi. Kesilen kurbanın eti, Hakkari'de tespit edilen maddi durumu iyi olmayan ailelere dağıtılacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328