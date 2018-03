Hakkari'de şehit ve gazi aileleri yemekte buluştu

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, şehit aileleri, gazi ve korucu aileleri ile öğlen yemeğinde bir araya geldi. Hakkari Valisi Toprak, bölge insanının vatanına, milletine ve manevi değerlerine sahip çıktığını belirterek, "Ben bunun için her vesile ile söylüyorum bugün de ifade etmek istiyorum. Hakkarili kardeşlerimle gurur duyuyorum" dedi.

Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemeğe, Hakkari Valisi Toprak, eşi Funda Toprak, Belediye Başkanvekili Cüneyt Epçim, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilbroğlu, şehit yakınları, gazi ve korucu aileleri katıldı. Havanın sıcak ve güneşli olması nedeniyle dışarda verilen yemekte şehitler için Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Vali Toprak da şehit aileleri, gazi ve korucu aileleri ile yakından ilgilenip, sıkıntılarını dinledi. Vali Toprak yaptığı konuşmada ise Hakkari insanı ile gurur duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu öyle bir yüce duygudur ki; ülkemiz, vatanımız, kutsal değerler üzerinde şehit olmak insana öbür dünyada ve bu dünyada çok büyük makam vermekle beraber aynı zamanda büyük bir kuvvetin gücün de göstergesidir. Herkes şehitlik makamına ulaşamaz ama Hakkari’mizin kendine has coğrafyasından dolayı ve hain terör örgütleri de burada yaşayan insanlarımızın hayatını zindan etmelerinden dolayı çok yüksek oranda şehitlerimiz var. Bunların çoğunluğu da korucu kardeşlerimiz, gazilerimiz teşkil ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçiğimizle beraber verilen bütün görevleri icra etmek için bu rahmetli kardeşlerimiz, gazilerimiz görev yerlerine gözlerini kırpmadan intikal ettiler. Bu da bu gölgede yaşayan insanlarımızın ne kadar kahraman olduklarını ne kadar vatan millet ve manevi değerlerimize sahip olduklarının bir göstergesidir. Ben bunun için her vesile ile söylüyorum, bugün de ifade etmek istiyorum; ben Hakkarili kardeşlerimle gurur duyuyorum."



