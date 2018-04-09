Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Yüksekova ve Çukurca kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Yüksekova ilçesi Değerli köyü Köycük mezrasında tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada; 2 pil bloğu (EYP düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış), 110 metre elektrik kablosu, 3 metre branda ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Ayrıca Yüksekova ilçesi Varkevik Tepe çevresinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde ise 6 adet 12 kilogramlık tüp, 20 metre kablo, 5 adet pil, 20 litre sıvı yağ, 30 metre branda, 3 şemsiye, 1 ocak, muhtelif yaşam malzemesi ve kıyafet ele geçirilmiştir. Çukurca ilçesi Bey Mahallesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde ise, 1 RPG-7 roketatar silahı ve 1 Bixi makineli tüfek gövdesi ele geçirilmiştir."