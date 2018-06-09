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Hakkari'de okur-yazar belgesi alan kadınların hedefi ilkokul diploması

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,()-HAKKARİ'de kursa gidip okuma ve yazma öğrenen 65 kadın, düzenlenen törenle okuryazarlık belgelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan...

Hakkari'de okur-yazar belgesi alan kadınların hedefi ilkokul diploması

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,()-HAKKARİ'de kursa gidip okuma ve yazma öğrenen 65 kadın, düzenlenen törenle okuryazarlık belgelerini almanın mutluluğunu yaşadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan okuryazarlık kursunu Hakkari ve ilçelerinde 4 bin 200 kişi başvurdu. Başvuranlar arasında kursu başarıyla tamamlayan 65 kadın için tören düzenlendi. Sermaye Piyasası İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi  Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz , Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, öğretmen ve kadın kursiyerler katıldı. Okuma yazma öğrenen 65 kadın, okur-yazarlık belgelerini Vali Toprak'ın elinden almanın heyecanını yaşadı.
'KADINLARIMIZ İLKOKUL DİPLOMASINI DA ALMAK İSTİYOR'
Vali Toprak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte temsili olarak birkaç sınıfa karne dağıttıklarını söyledi.
Toprak şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi  Emine Erdoğan’ın himayelerinde Türkiye çapında okuryazar olmayan her yaş grubundan vatandaşlara kurslar düzenlendi. Onların da okuryazar olmalarına temine yönelik yoğun bir faaliyet yürütüldü. Kursa gelenlein arasında  sadece 65’i ile bir araya geldik. Hakkari geneline baktığımızda okuryazar olmayan 5 bin vatandaşımızı tespit ettik. Bunlardan 4 bin 200'ü  kurslarımıza katıldı. Her yaş grubundan belli sebeplerden okuma-yazma öğrenemeyen kadınlarımız, bu kurslar neticesinde artık kitap ve gazete okuyabilecek. Trafik uyarılarını anlayabilecek, kamu kurumlarında kendi işlerini görebilecek bir noktaya geldiler. Fakat, beni bu faaliyette en çok sevindiren bu kurslara katılan her yaştan kadınlarımızın hepsinde büyük bir heyecan görmem. Hepsi büyük bir mutluluk içerisinde gözlerinden adeta ışık saçıyorlar. Çok sevinçliler ve aynı zamanda da bizden 2. kademe dediğimiz yani ilkokul seviyesinde de bu eğitimlerin devam ettirilerek, bu kurslara devam etmeleri ve arzu etmeleri. Benim katıldığım sınıflardakilerin tamamı evliydi. Hatta ben onlara sordum eşleriniz bu işe nasıl bakıyor diye. Hepsi eşlerinin kendilerini teşvik ettiğini büyük bir mutlulukla bu kurslara gönderdiklerini ve devam etmesi yönünde de onların iradesi olduğunu beyan ettiler. Biz de inşallah buradan onlara o sözü veriyoruz. 2. kademe dediğimiz ilkokul diploması alacak seviyeye getirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve eşleri Sayın Emine Hanımefendi’ye de böyle bir faaliyete vesile oldukları için buradan şükranlarımızı minnetlerimizi arz ediyorum."

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