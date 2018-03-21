Hakkari'de nevruz ateşini kayyum yaktı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () - HAKKARİ'de, valilik ve belediye tarafından nevruz kutlaması düzenlendi. Nevruz ateşini, Hakkari Belediyesi'ne 2016 yılında kayyum olarak atanan Başkan Vekili Cüneyt Epcim yaktı.

Hakkari'deki nevruz kutlaması, Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde yapıldı. Kutlamaya Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Kahraman, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Hakkari Baro Başkanı Avukat Zeydin Kaya ile kurum amirleri ve Hakkarililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, nevruzun anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Nevruz ateşini, Hakkari Belediyesi'ne 2016 yılında kayyum olarak atanan Başkan Vekili Epcim yaktı. Konuşmaların ardından erbane ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Etkinlikte ayrıca Hakkari yöresinin kültürünü temsil eden yöresel uzun havalar, Türkçe ve Kürtçe türküler seslendirildi.



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