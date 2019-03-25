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Hakkari'de 'Millet Kıraathanesi' açıldı

HAKKARİ'de yapımı tamamlanan 'Millet Kıraathanesi', törenle hizmete açıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan Millet Kıraathanesi'nin açılışına, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali yardımcıları Mustafa Pala, Mustafa Duruk ve...

Hakkari'de 'Millet Kıraathanesi' açıldı
HAKKARİ'de yapımı tamamlanan 'Millet Kıraathanesi', törenle hizmete açıldı.
Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan Millet Kıraathanesi'nin açılışına, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali yardımcıları Mustafa Pala, Mustafa Duruk ve Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ile öğrenciler katıldı. Açılışın ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam etti. Açılış töreninde konuşan Vali Akbıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlatmış olduğu yılın lider kıraathanelerinin amacına ulaşmasını temenni ederek şöyle konuştu:
"Çocuklarımız bir taraftan ders çalışıp kitap okuyacak, bir taraftan da çay kahve gibi okumasını teşvik eden bir ortam olacak. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Hakkari’de daha çok kitap okuyacak. Her zaman söylediğimiz gibi, Hakkari'de birinci meselemiz eğitim diyoruz, kitap diyoruz, okul diyoruz. Hakkari'nin kurtuluşunda bunu görüyoruz. Hakkari'de güzel şeyler oluyor. Hakkari artık eski Hakkari değil. Burada insanlar kitap okuyor, sportif faaliyetlerde bulunuyor. Biz de burada millet kıraathanesini açıyoruz. Millet bahçesini de daha sonraki günlerde açacağız. Hayırlı uğurlu olsun."
Kütüphanenin çalışmaları ile ilgili slayt gösteriminin ardından en çok kitap okuyan çocuk, genç ve yetişkin kategorisinde dereceye giren okuyucuların ödülleri Vali İdris Akbıyık tarafından verildi.

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