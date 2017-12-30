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Hakkari'de metrelerce kar altında içme suyu çalışması

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-HAKKARİ’nin içme suyu sorununu çözmek için hummalı çalışma yapan Belediye, projenin çalışmalarına yer yer 2 metreyi bulan 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda devam edildi. Vali Yardımcısı ve Hakkari Belediye...

Hakkari'de metrelerce kar altında içme suyu çalışması

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-HAKKARİ’nin içme suyu sorununu çözmek için hummalı çalışma yapan Belediye, projenin çalışmalarına yer yer 2 metreyi bulan 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda devam edildi. Vali Yardımcısı ve Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, çalışmaları yerinde inceleyerek birim müdürlerinden bilgi aldı. 
Hakkari Belediye Başkanlığı'nın '2017 Hakkari Dönüşüm Programı' kapsamında başlattığı Hakkari Merkez İçme Suyu projesinin çalışmaları yıl başından bu yana aralıksız sürüyor. İçme suyu projesinin çalışmaları kar yağışı ve havaların soğumasına rağmen devam ediyor. Hakkari Vali yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, beraberindeki teknik heyet ile yer yer 2 metreyşi bulan karın bulunduğu 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'na giderek incelemelerde bulundu. Belediye Başkan vekili Epcim, Berçelan Yaylasındaki çalışmalar sonrasında içme suyu depolarını ve şehir merkezinin değişik yerlerinde sürdürülen abone bağlantı çalışmalarını inceledi.

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