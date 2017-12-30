Hakkari'de 'Kültürlerin Dansı'na yoğun ilgi

HAKKARİ Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kültürlerin Dansı ile Renk-i Hakkari' programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, halk oyunları, danslar ve müziklerle renkli görüntüler ortaya çıktı.

Hakkari Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kültürlerin Dansı ile Renk-i Hakkari' programına Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, İl Kültür Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkan Vekili Epcim, kültürel dönüşüm noktasında kentte önemli bir programa imza attıklarını söyledi. Epcim, şöyle dedi:

"80'e yakın kişi sahne alıyor. Bu bir rekordur. Hakkari'de ilk defa 80 kişiyle rekor bir program hazırlığı yaptık. Program içerisinde pandominden müzik dinletisine, teke yöresinden efelere kadar milli birliğe hizmet edecek, milli bütünleşmenin Hakkari'den bir şekilde yansıtılmasını da önemli olduğunu gösteren bir program hazırladık."

Vali Cüneyt Orhan Toprak ise, gençlere imkân ve ortam sağlandığında neler yapabileceklerini bir kez daha gördüklerini söyledi. Toprak, şöyle konuştu:

"Bu geceyi yaşamamıza vesile olan gerçekten 'muhteşem bir organizasyon' sözünü hak eden kıymetli gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Anadolu Ateşi programını, performansını aratmayan bir etkinlik düzenlediler. Hep beraber çok güzel vakit geçirdik. Hakkarililerin bu tip etkinliklere göstermiş olduğu ilgi bizlere cesaret veriyor. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerde hep beraber olacağız, hep beraber coşacağız."

Erbane Topluluğu'nun gösterisi ile başlayan program daha sonra pandomim ve halk oyunları devam etti. Türkçe ve Kürtçe müzik dinletisinin ardından, Hakkari’nin gelenek ve göreneklerinin yansıtıldığı programda, yöresel kına gecesi de sahnelendi.



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