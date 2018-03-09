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Hakkari'de kadın futbolcularla, kadın jandarmalardan dostluk maçı

Arif KARAKAŞ/VAN, () - VAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın personel ile Hakkari'nin başarılı kadın futbolcuları, dostluk maçına çıktı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı karşılaşma, 2-2 berabere bitti.  Van İl Jandarma...

Hakkari'de kadın futbolcularla, kadın jandarmalardan dostluk maçı

Arif KARAKAŞ/VAN, () - VAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın personel ile Hakkari'nin başarılı kadın futbolcuları, dostluk maçına çıktı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı karşılaşma, 2-2 berabere bitti. 
Van İl Jandarma Komutanlığı'nca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilgi çeken bir etkinlik düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan davet üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'nci Ligi'nde mücadele eden ve play-off'a yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Van'a geldi. Başarılı kadın futbolcular, merkez Tuşba ilçesi Sanayi Stadı'nda jandarmanın kadın personeliyle dostluk maçı yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşmada renkli görüntüler ortaya çıkarken, maç, 2-2 berabere bitti. 
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Cemile Timur, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Timur, "Hakkarigücü olarak TFF Kadınlar 2’nci Ligi'nde mücadele etmekteyiz. Grubumuz da 2’nci sırada. Amacımız, 1'inci Lig'e yükselmek. Anlamlı bir günde kadınlarla bir araya geldik. Güzel ve anlamlı bir etkinlik yaptık. Burada kadınların da futbol oynayabileceğini gösterdik" dedi. 
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın oyuncusu Günay Bilgin ise kadınların tüm zorlukların üstesinden geleceğini vurgulayarak, "Bugün, Van İl Jandarma Komutanlığı, Kadınlar Günü dolayısıyla güzel bir etkinlik düzenledi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kadın komutanlar, bize eşlik etti. Futbol oynadık. 30 dakikalık güzel bir müsabaka oldu. Buradaki komutanlarımıza, valiliğe teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Karşılaşmanın ardından Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan da görevli personele ve kadın futbolculara karanfil dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. 

FOTOĞRAFLI

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