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Hakkari'de kaçak çay ve aksesuar ele geçirildi

HAKKARİ'de jandarma tarafından yapılan yol kontrolü sırasında bir kargo aracında kaçak çay ve aksesuar ele geçirildi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı görevlileri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün...

Hakkari'de kaçak çay ve aksesuar ele geçirildi
HAKKARİ'de jandarma tarafından yapılan yol kontrolü sırasında bir kargo aracında kaçak çay ve aksesuar ele geçirildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı görevlileri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik olarak çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Bu çalışmalar kapsamında 18 Mayıs'ta Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında bir kargo aracında yapılan aramada, 1 ton 810 kilo gümrük kaçağı çay ve 8 bin 532 adet kemer, çanta gibi malzemelerin bulunduğu aksesuar  ele geçirilmiştir. 1 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

       

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