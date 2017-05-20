Hakkari'de kaçak çay ve aksesuar ele geçirildi

HAKKARİ'de jandarma tarafından yapılan yol kontrolü sırasında bir kargo aracında kaçak çay ve aksesuar ele geçirildi.Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı görevlileri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik olarak çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:"Bu çalışmalar kapsamında 18 Mayıs'ta Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında bir kargo aracında yapılan aramada, 1 ton 810 kilo gümrük kaçağı çay ve 8 bin 532 adet kemer, çanta gibi malzemelerin bulunduğu aksesuar ele geçirilmiştir. 1 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."