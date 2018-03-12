Hakkari'de İstiklal Marşı için özel klip hazırlandı

HAKKARİ Valiliği tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında özel bir klip hazırlandı. Klip için İstiklal Marşı'nın 10 kıtası, kenttin değişik yerlerinde 748 kişi tarafından seslendirildi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında 'Bir Destanın Şiiri: İstiklal Marşı' klibi çekildi. Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Adıyaman yönetmenliğinde çekilen kilipte, aralarında öğrenci, öğretmen, polis, asker, esnaf, hâkim, savcı, doktor, hemşire, sporcu ve din görevlisinin yer aldığı 748 kişi İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programında klibin gösterimi yapıldı. Klip büyük beğeni topladı.



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