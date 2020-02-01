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Hakkari'de, halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü
GENEL 01.02.2020, 12:33
HAKKARİ’de bir halı sahanın çatısı, üzerine biriken kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayınca çöktü.
Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Gece yarısı sıralarında, Merzan Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait halı sahanın çatısı, üzerinde biriken kar kütlesini taşıyamayınca çöktü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, halı sahada maddi hasar meydana geldi.
Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Gece yarısı sıralarında, Merzan Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait halı sahanın çatısı, üzerinde biriken kar kütlesini taşıyamayınca çöktü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, halı sahada maddi hasar meydana geldi.
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|19
|14
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|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
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|24
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|24
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|25
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|25
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|23
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|46
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|21
|43
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|21
|38
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