Hakkari'de evlerine kaya parçaları düşen ailelere Kızılay'dan yardım

HAKKARİ merkeze bağlı Taşbaşı köyünde yağmurun ardından tepelerden kopan dev kaya parçalarının düşmesiyle evleri hasar gören ailelere, Türk Kızılay battaniye, mutfak malzemesi ve gıda yardımında bulundu.

Kent merkezine 53 kilometre uzaklıkta bulunan, dağların yamacında kurulu Taşbaşı köyüne 4 gün önce yağmur yağışının etkisiyle dev kaya parçaları düştü. Bedel Kaya, Hacı Çiftçi, Hasan Kaya, Nebi Akbay ve Abdullah Kaya'nın evlerinde kaya parçalarının isabet etmesi sonucu büyük hasar oluştu. Türk Kızılay Hakkari Şubesi yetkilileri, evleri hasar gören aileleri ziyaret etti, yardım malzemelerini ulaştırdı.

Türk Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, Taşbaşı köyü, Çukurca'nın Cevizli köyü ve merkezdeki ailelere yardımda bulunduklarını söyledi. Bozkurt, "Kendilerine geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah bu gibi felaketler bir daha yaşanmaz. 10 aileye döşek, battaniye, set üstü ocaklar, mutfak ve temizlik malzemeleri verdik " dedi.



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