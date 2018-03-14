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Hakkari'de deprem tatbikatı

HAKKARİ'de, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı deprem tatbikakı gerçeği aratmadı. Senaryo gereği deprem sırasında toprak evin enkazı altında kalan iki kişi, yaralı olarak kurtarılıp, olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Hakkari'nin...

Hakkari'de deprem tatbikatı
HAKKARİ'de, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı deprem tatbikakı gerçeği aratmadı. Senaryo gereği deprem sırasında toprak evin enkazı altında kalan iki kişi, yaralı olarak kurtarılıp, olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Hakkari'nin Kırıkdağ Köyü'nde AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, senaryo gereği depremde yıkılan toprak evin enkazı altında kalan iki vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralıların sedye ile ambulansa taşınmasının ardından, enkazın altında başka yaralının olup olmadığı kontrol edildi.
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 3 günlük eğitimin ardından yapılan tatbikatı, 112  Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Ümit Kızılay da izledi. Tatbikat sonunda katılım sağlayan personele katılım belgeleri verildi.

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