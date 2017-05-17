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Hakkari'de çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi

  ANKARA,() - Türk Silahlı Kuvvetleri Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar  operasyonu kapsamında Yüksekova'nın 3 bin 400 metre  yükseklikteki İkiyaka Dağlarında bugün  icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında bir mağarada çok sayıda...

Hakkari'de çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi

 


ANKARA,() - Türk Silahlı Kuvvetleri Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar  operasyonu kapsamında Yüksekova'nın 3 bin 400 metre  yükseklikteki İkiyaka Dağlarında bugün  icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini bildirdi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkari Yüksekova'da  bugün gerçekleştirilen   Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar  operasyonu'nda çok  sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini belirtti. Ele geçirilen malzemeler şöyle:" 3 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ,20 adet 60 mm havan mühimmatı, 8 adet RPG 7 mühimmatı ,8 adet RPG 7 sevk fişeği, 60 mm havan ve çatal ayağı, 2000 adet AK-47 fişeği, 800 adet PKMS makinalı tüfek fişeği, yarım çuval Doçka fişeği, 36 adet el bombası, 50 adet AK-47 şarjörü, 10 kg amonyum nitrat, 3 bidon TNT, 300m kablo, 1 tane 4 kw jeneratör, 2 tane 1 kw jeneratör ,1 tane bosch hilti, 13 tane akü, 3 regülatör
1 tane lcd tv, 2 tane dvd oynatıcı, 200 civarı kitap, 1 fırın,  20 karton sigara,  4 gaz lambası, Sony 20 mp fotoğraf makinası, 6 adet büyük hilti ucu ,  çok miktarda kıyafet ve gıda malzemesi" 

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