Hakkari'de bir mağarada EYP yapımında kullanılan 3 tüp ele geçirildi

HAKKARİ, () - HAKKARİ'nin Ağaçdibi Köyü kırsalında yapılan arama tarama çalışmalarında, bir mağarada el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirelen 3 piknik tüpü ele geçirildi. Tüpler yerinde patlatılarak imha edildi.

Hakkari Valiliği, merkeze bağlı Ağaçdibi Köyü Keçeli Deresi mevikisinde bir mağarada ele geçirilen tüplerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, tüplerin el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağının değerlendirildiği belirtilerek, "Tüpler patlayıcı imha timi tarafından usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir" denildi.

FOTOĞRAFLI