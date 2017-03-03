Hakkari'de bayıltan koşu

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Atletizmi geliştirme projesi ' kapsamında gerçekleştirilen kız-erkek kros yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan kız ve erkek sporculardan bazıları yorgunluktan baygınlık geçirdi.

Hakkari'ye 5 kilometre uzaklıktaki Otluca Köyü yolunda bin 500 ve 2 bin metrede yapılan kros yarışmasına çeşitli okullardan 75 öğrenci katıldı. Öğrenciler dereceye girmek için soğuk havaya rağmen kıyasıya mücadele etti. Gerçekleştirilen kros yarışmasına katılan sporcular zaman zaman zor anlar yaşarken, bazı sporcular ise varış noktasına varmadan yere yığılıp baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren sporculara, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken, yarışmada yorgun düşen bazı kız öğrenciler ise kendilerini kar kütleleri arasına attı. Bazı öğrencilerde soğuktan etkilenerek zor anlar yaşadığı görüldü.

DERECEYE GİRENLER

Yarışmada 14 ile 15 yaş arası kızlarda Senem Adıyaman birinci, Meltem Adıyaman ikinci, Dilek Erip üçüncü olurken, erkeklerde Semih Kazandıoğlu birinci, Nurullah Kaval ikinci, Suat Tatlı üçüncü oldu. 11-12 yaş arası erkeklerde Cabbar Berk birinci, Sedat Ediş ikinci, İsmail Ak üçüncü geldi. Kızlarda da, Dilah Adıyaman birinci, Nazlı Adıyaman ikinci ve Esra Ak da üçüncü geldi. dereceye girenler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya ile ödüllendirildi. Dereceye giren sporcular 7 Mart'ta yapılacak olan il birinciliği kros yarışmasına katılacakları belirtildi.

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