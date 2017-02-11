Hakkari'de 5 kişi, 474 gram zümrüt taşı ile yakalandı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ ve İstanbul polisinin düzenlediği ortak operasyonda, bir İran uyruklunun da aralarında bulunduğu 5 kişi, 474 gram zümrüt taşı ile yakalandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Şemdinli İlçesinde ikamet eden M.Ç. isimli şahsın irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslar ile buluşmak ve elinde bulundurduğu kıymetli bir kısım taşları satmak üzere 9 Şubat günü İstanbul iline gideceğinin bilgisine ulaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koordine kurulmuş, yapılan fiziki takibe bağlı olarak 10 Şubat günü gerçekleştirilen operasyonda; M.Ç., S.A., S.A., A.A., ve İran uyruklu F.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. M.Ç. ve F.Y. isimli şahısların üzerlerinde ve kaldıkları otelde yapılan aramalarda toplam 474 gr ağırlığında zümrüt olduğu değerlendirilen taş ele geçirilmiştir. İstanbul'da adliyeye sevk edilen şahıslar savcılıktan ve Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakılmış, İran uyruklu şahsın ise sınır dışı edilme işlemlerine başlanılmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi