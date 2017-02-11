Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...

Hakkari'de 5 kişi, 474 gram zümrüt taşı ile yakalandı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ ve İstanbul polisinin düzenlediği ortak operasyonda, bir İran uyruklunun da aralarında bulunduğu 5 kişi, 474 gram zümrüt taşı ile yakalandı. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz...

Hakkari'de 5 kişi, 474 gram zümrüt taşı ile yakalandı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ ve İstanbul polisinin düzenlediği ortak operasyonda, bir İran uyruklunun da aralarında bulunduğu 5 kişi, 474 gram zümrüt taşı ile yakalandı.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Şemdinli İlçesinde ikamet eden M.Ç. isimli şahsın irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslar ile buluşmak ve elinde bulundurduğu kıymetli bir kısım taşları satmak üzere 9 Şubat günü İstanbul iline gideceğinin bilgisine ulaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koordine kurulmuş, yapılan fiziki takibe bağlı olarak 10 Şubat günü gerçekleştirilen operasyonda; M.Ç., S.A., S.A., A.A., ve İran uyruklu F.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. M.Ç. ve F.Y. isimli şahısların üzerlerinde ve kaldıkları otelde yapılan aramalarda toplam 474 gr ağırlığında zümrüt olduğu değerlendirilen taş ele geçirilmiştir. İstanbul'da adliyeye sevk edilen şahıslar savcılıktan ve Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakılmış, İran uyruklu şahsın ise sınır dışı edilme işlemlerine başlanılmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.