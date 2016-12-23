Hakkari'de 5 bin öğrenci spor yapıyor

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ'de, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Sağlıklı bir gelecek, sporla gelecek' projesi kapsamında kent merkezindeki ilk ve orta öğretimde okuyan ve çoğunluğu kızlardan oluşan 5 bin öğrenci, spor yapıyor. 6 ay sürecek olan spor kurslarına katılan öğrenciler, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kiralanan araçlarla okullarına getirilip götürülüyor.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin sportif aktivitelerden yararlanabilmeleri için bir proje geliştirdi. 'Sağlıklı gelecek, sporla gelecek' projesi kapsamında kent merkezindeki 21 ilk ve 17 orta öğretim okulunda okuyan ve çoğunluğu kızlardan oluşan 5 bin öğrenci, haftanın belirli günleri spor yapıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kiralanan öğrenci servisleri ile okullarından alınıp belirlenen 3 spor salonuna götürülen öğrencilere, beden eğitimi öğretmenleri tarafından spor eğitimleri veriliyor.

Kent merkezindeki 3 spor salonunda haftanın belirli günlerinde verilen spor kurslarına katılan öğrenciler, voleybol, masa tenisi, futsal, satranç, dart , futbol ve kayak gibi sporları öğrenerek yeteneklerini ortaya koyuyor. Zaman zaman kendi aralarında karşılaşmalar da yapan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Erol Hanlıgil ise Hakkari'de ilk kez spor faaliyetleri ile ilgili böyle bir proje geliştirildiğini söyledi. Hanlıgil, "Önceki yıllarda bütün okullarda en fazla bin öğrenci spor kurslarına geliyordu. Bu proje sayesinde bu yıl bu sayı 5 bine ulaştı. Öğrencilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. 'Sağlıklı gelecek, Sporla gelecek' projemize sayın Valimiz büyük destek veriyor. Bu konuda bizlere destek veren Milli Eğitim Müdürümüz ve valimize teşekkür ediyoruz. Bu kurslara ilk kez katılan bazı öğrencilerimiz spor yaparak yeteneklerini de ortaya koyuyor."

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