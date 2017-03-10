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Hakkari'de 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

HAKKARİ,() - HAKKARİ'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün...

Hakkari'de 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

HAKKARİ,() - HAKKARİ'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 8.3.2017 günü İlimiz Merkez Akkuş Köyü Çetindaş Mezrasında ikamet eden 1 şahsın yapılan çalışmalar neticesinde ev ve eklentilerinde kaçak malzeme bulundurduğu tespit edilmiş, tespit edilen adreste yapılan operasyonda 40.000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi

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