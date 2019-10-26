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Hakkari'de 4 kişilik ailenin evi yandı
HAKKARİ'de, Azat Garipgazioğlu'na ait 2 katlı evin birinci katı, sabah erken saatlerde çıkan yangında küle döndü. Yangın, saat 05.30 sıralarında Biçer Mahallesin'de Azat Garipgazioğlu'na ait 2 katlı evin birinci katında çıktı....
GENEL 26.10.2019, 12:01
HAKKARİ'de, Azat Garipgazioğlu'na ait 2 katlı evin birinci katı, sabah erken saatlerde çıkan yangında küle döndü.
Yangın, saat 05.30 sıralarında Biçer Mahallesin'de Azat Garipgazioğlu'na ait 2 katlı evin birinci katında çıktı. 4 kişilik ailenin yaşadığı evde Azat Garipgazioğlu, alevleri görünce hemen ailesini dışarı çıkarıp, itfaiyeyi aradı. Adrese gelen Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Yapılan bir saatlik çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ancak yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın, saat 05.30 sıralarında Biçer Mahallesin'de Azat Garipgazioğlu'na ait 2 katlı evin birinci katında çıktı. 4 kişilik ailenin yaşadığı evde Azat Garipgazioğlu, alevleri görünce hemen ailesini dışarı çıkarıp, itfaiyeyi aradı. Adrese gelen Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Yapılan bir saatlik çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ancak yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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