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Hakkari'de 4 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 6 askerin tedavisi sürüyor(3)

HAKKARİ ŞEHİTLERİ İÇİN TÖREN Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır hattındaki Seriberi üs bölgesine, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 4 asker için uğurlama töreni yapıldı. Hakkari Dağ Komando Tugayı'ndaki törene,...

Hakkari'de 4 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 6 askerin tedavisi sürüyor(3)

HAKKARİ ŞEHİTLERİ İÇİN TÖREN
Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır hattındaki Seriberi üs bölgesine, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 4 asker için uğurlama töreni yapıldı. Hakkari Dağ Komando Tugayı'ndaki törene, Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, vali yardımcıları, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı. Şehit cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Okunan duaların ardından şehit sözleşmeli erlerden Erhan Çiyapul Iğdır'a, Murat Şahin Giresun'a, Şevket Çetin Kırıkkale'ye, Yener Kırıkçı ise Ankara'ya uğurlandı.
EN AZ 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tören alanında gazetecilere dağıtılan tören bilgi notunda şehitlerin kanının yerde kalmadığı belirtilerek, saldırının ardından yürütülen operasyonda, en az 20 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Tören bilgi notunda şu ifadelere yer aldı:
"Sözde ZAP terörist kampına sıfır noktasında bulunan Irak sınırındaki Seriberi üst bölgesinde çıkan çatışmada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 askerimiz de yaralanmıştır. Yaralı personellerimizin tedavilerine Çukurca, Hakkari ve Van'da devam edilmektedir. Bölgede bulunan unsurlarımız tarafından çatışmanın başladığı andan itibaren sabahın erken saatlerine kadar kahramanca yürütülen operasyonlar sonucu en az 20 terörist etkisiz hale getirilmiş. Ve kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayarak intikamları alınmıştır."

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