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Hakkari'de 3 bakanın ziyaretinden önce kentte kar temizliği

HAKKARİ'de 3 bakan, milletvekilleri ile iş adamlarının yarın yapacağı gezi öncesi, kentte kar temizleme çalışması başlatıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve...

Hakkari'de 3 bakanın ziyaretinden önce kentte kar temizliği
HAKKARİ'de 3 bakan, milletvekilleri ile iş adamlarının yarın yapacağı gezi öncesi, kentte kar temizleme çalışması başlatıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bazı milletvekilleri ve 120 iş adamı, yarın Hakkari merkez ve Yüksekova İlçesi'nde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunacak. İlk olarak Yüksekova'da incelemelerde bulunacak olan bakanlar ve beraberindeki heyet, daha sonrada Hakkari'de valilik, belediye, iş adamları, esnaf ve okulları ziyaret ettikten sonra kentteki STK temsilcileriyle bir araya gelecek.
Yılbaşını Hakkari'de geçireceği öğrenilen heyetin, gelişi öncesi kentteki yollarda ve okul önlerinde kar temizleme çalışmaları hızlandı. Caddelerdeki ve okul önlerindeki kar kütleleri İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri tarafından temizlenerek kamyonlarla kent dışına taşındı.

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