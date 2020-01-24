Hakkari'de 28 köy ve 97 mezra yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ'de, yoğun kar yağışı nedeniyle 28 köy ve 97 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece ve bu sabah aralıklarla devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari genelindeki 28 köy ve 97 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, Hakkari belediyesi karla mücadele ekipleri de çarşı merkezindeki kaldırımları temizleme çalışması başlattı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.