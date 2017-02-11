Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...

Hakkari'de 24 özel güvenlik bölgesi ilanı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ Valiliği, Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerindeki 24 yerleşim biriminin 12-26 Şubat tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Hakkari Valiliği tarafından yapılan...

Hakkari'de 24 özel güvenlik bölgesi ilanı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ Valiliği, Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerindeki 24 yerleşim biriminin 12-26 Şubat tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 24 yerleşim biriminde uygulanacak olan yasakla ilgili şöyle denildi:
"İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; Koryürek - Samanlı Bölgesi, Mehendi Bölgesi, Müzgikaya Bölgesi, Sipendere Bölgesi, Eski Kırıkdağ Bölgesi, Otluca Kışlası Bölgesi, Bas Tepe Bölgesi, Keşe Tepe Özel Güvenlik Bölgesi, Erdağı Dikenli Bölgesi, Kilile Tepe Bölgesi, Cernil Tepe Bölgesi, Ganizark Mevkii, Bulhari Tepe Bölgesi, Busindi Dağı Bölgesi, Meskan Tepe Bölgesi, Kavaklı Bölgesi, Meydan Belek Yaylası, Ganizark Tepe-Sakar Dağ Bölgesi, Kovan Tepe-Arsan Dağı Bölgesi, Katran-Kelle Tepe Bölgesi, Geçimli Köyü Bölgesi, Ceylanlı Köyü Bölgesi, Fak Tepe Bölgesi, Pınaryayla Mevkii, ve Kiper Tepe
bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; İlimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova İlçeleri sınırlarında bulunan; 24 bölge 12 Şubat 2017 günü ile 26 Şubat 2017 gününe kadar, 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.