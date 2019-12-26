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Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı (3)
BAŞKALE'DE 12 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI Van'ın Başkale ilçesinde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı ilçede, yağış nedeniyle 5 mahalle ve 7 mezra yolu ulaşıma...
GENEL 26.12.2019, 14:47
BAŞKALE'DE 12 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI
Van'ın Başkale ilçesinde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı ilçede, yağış nedeniyle 5 mahalle ve 7 mezra yolu ulaşıma kapandı. Başkale Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, ilçe merkezindeki yolların kapanmaması karla mücadele çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), ()
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