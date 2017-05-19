Hakkari'de 19 Mayıs coşkusu

HAKKARİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.Hakkari'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Valilik bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törenlere Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan vekili Kurmay Yarbay Cavit Nartop, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kızılkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Hakkari Üniversitei Rektörü Prof. Dr.Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Gülday, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin yaptığı jimnastik ve halk oyunları gösterisinin ardından çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Hakkari Valisi Toprak ve beraberindekiler daha sonra Gençlik Merkezi öğrencilerinin hazırlamış olduğu resim sergisini gezdi. Vali Toprak, çeşitli spor dallarında ki gösterileri izledikten sonra okçuluk faaliyetini bir süre izleyip ok atışı yaptı. Vali Toprak, yaptığı üç atıştan ikisini tam isabetle hedefi vurdu.

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