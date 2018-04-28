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Hakkari'de 15 Temmuz şehidi emniyet müdürünün ismi mescide verildi

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın ismi, Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde açılan mescide verildi. Şehit...

Hakkari'de 15 Temmuz şehidi emniyet müdürünün ismi mescide verildi
ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın ismi, Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde açılan mescide verildi.
Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın adının yaşatılacağı mescidin açılışına Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, kurum müdürleri ve özel harekat polisleri katıldı. Vali Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler açılış sonrası mescitte şehitler için dua etti. Ardından Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar’ı makamında ziyaret eden Vali Toprak, daha sonra hizmet binası önünde gerçekleşen kurban kesimine katıldı. Kesilen kurban etlerinin Hakkari'de tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı belirtildi.

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