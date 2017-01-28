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Hakkari'de 103 köy ve 247 mezra yolu ulaşıma kapandı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Hakkari'de 103 köy ve 247 mezranın yolu kapandı. Hakkari'de dün gece yarısından sonra etkili olan kar yağışı...

Hakkari'de 103 köy ve 247 mezra yolu ulaşıma kapandı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Hakkari'de 103 köy ve 247 mezranın yolu kapandı.
Hakkari'de dün gece yarısından sonra etkili olan kar yağışı , hayata olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığı Hakkari'de 103 köy ve 247 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Şehir merkezindeki yolların açılması için belediye ekipleri, köy yollarını açılması için de il özel idaresine bağlı karla mücadele araçları yoğun bir çalışma yürütürken, kar yağışının süreceği belirtildi. 

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