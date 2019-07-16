Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe
Bayram ikramiyesi tarihi belli oldu
Bayram ikramiyesi tarihi belli oldu

Hakim ve savcı adaylarından Özel Harekat Daire Başkanlığı'na ziyaret

TÜRKİYE Adalet Akademisi Daire Başkanı Tubanur Karakurt Akkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'ncü yıl dönümünde, 160 hâkim ve savcı adayı ile Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette, Özel Harekat Dairesi Sosyal...

Hakim ve savcı adaylarından Özel Harekat Daire Başkanlığı'na ziyaret
TÜRKİYE Adalet Akademisi Daire Başkanı Tubanur Karakurt Akkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'ncü yıl dönümünde, 160 hâkim ve savcı adayı ile Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığını ziyaret etti.
Ziyarette, Özel Harekat Dairesi Sosyal Destek Şube Müdürü Murat Tekin, 15 Temmuz gazileri ve o gece görev yapan polisler, darbe gecesi yaşadıklarını anlattı. Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Tubanur Karakurt Akkaya, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin milletin direnişiyle karşılık bularak, son bulduğunu söyledi. Türkiye'de daha önce darbeler yaşanmasına rağmen, ilk defa savaş uçaklarıyla devletin çok önemli kurumlarının bombalandığını, emniyet güçlerine ve sivil halka ateş açıldığını hatırlatan Akkaya, şöyle konuştu:
"Türkiye Adalet Akademisi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası iyi bir sınav vererek, yargı teşkilatında FETÖ mensubu hâkim ve savcıların ihraç edilmesiyle ortaya çıkan boşluğu doldurmak için gayretle çalışmış, çok kısa sürede 10 bine yakın hâkim ve savcıya eğitim vererek, onları yargı teşkilatına kazandırmıştır. Bu darbe girişimi bize yargı alanındaki sorunları en aza indirebilmek için, hukuk uygulayıcılarına hak ve adaleti temel alan bir hukuk yaklaşımı kazandırmanın önemini bir kere daha göstermiştir. Türkiye Adalet Akademisi olarak amacımız, hâkim ve savcıların ön yargısız, ülkesini ve milletini seven, vicdanlı, sorumluluk sahibi, tam bir hukuk bilgisine sahip, milletin değerlerine sahip çıkacak adil hâkim ve cumhuriyet savcıları yetiştirmektir."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.