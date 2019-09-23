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Hakim ile Tatlıtuğ'un duruşma salonundaki fotoğrafına, HSK'dan inceleme
HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK re’sen inceleme başlattı" dedi....
GENEL 22.09.2019, 22:56
HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK re’sen inceleme başlattı" dedi.
HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabından, bir hakimin ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz paylaşımında, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK re’sen inceleme başlatmış olup, Pazartesi itibariyle konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.
'BENİM DAVAMA BAKAN HAKİM DEĞİLDİR'
Öte yandan, ünlü oyuncu Tatlıtuğ da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tatlıtuğ yaptığı açıklamada, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim" ifadelerine yer verdi.
HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabından, bir hakimin ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz paylaşımında, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK re’sen inceleme başlatmış olup, Pazartesi itibariyle konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.
'BENİM DAVAMA BAKAN HAKİM DEĞİLDİR'
Öte yandan, ünlü oyuncu Tatlıtuğ da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tatlıtuğ yaptığı açıklamada, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim" ifadelerine yer verdi.
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