'Hakem kurulundan inşallah olumlu sonuç çıkar'

MEMUR-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Hakem Kurulu'ndan inşallah olumlu sonuç çıkar. 2 yıldır beklenen sözleşme yok sayılırsa sosyal maliyeti olacak" dedi.MEMUR-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen ve 11 hizmet kolu adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü Kamu Hakem Kurulu'na itiraz dilekçelerini tutanaklarla birlikte verdi. Başvurunun ardından Çalışma Bakanlığı binasında açıklama yapan Tonbul, 1 Ağustos’ta başlayan sürecin uyuşmazlıkla sonuçlanmasından sonra itiraz dilekçelerini verdiklerini söyledi.'2 YILLIK EMEK BOŞA GİTMİŞ DURUMDA'Tonbul, sözleşme süresinin kısalmasından dolayı müzakere aşamasında stresli bir dönem geçirdiklerini söyleyerek, "Toplantılar sabah 07.00'ye kadar devam etti, aşamalar yok hükmünde sayıldı. Toplu sözleşmenin her birisi birbirinden bağımsızdır. Hizmet kolları tek tek çağrılması gerekirken sadece Memur-Sen başkanımız çağrıldı. Uyuşmazlık tutanağı tutulsaydı metni imzalayacaktık. 20 günlük emek heba oldu. Kendi tutanağımızı tuttuk, Kamu Hakem Kurulu'na vereceğiz. Emeğin boşa gitmemesi noktasında çaba sarf edeceğiz. Yapılan çalışmalar sonunda 2 yıllık emek boşa gitmiş durumda. Biz burada kimseyi tehdit etmek istemiyoruz. Yeni bir kültür oluşturulmaya çalışılıyor kabul edilebilir bir durum değil" dedi. Masaya sadece Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın davet edildiğini ve hizmet kolları başkanlarının davet edilmediğini söyleyen Tonbul, "Hakem Kurulu'ndan inşallah olumlu sonuç çıkar. 2 yıldır beklenen sözleşme var yok sayılırsa sosyal maliyeti olacak" diye konuştu.